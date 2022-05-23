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لمساعدة أطفالهن وقت الاختبارات

"فارس العرب" تنفذ جلسة دعم نفسي لأمهات الطلبة الأطفال

23 مايو 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
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جانب من جلسة الدعم النفسي للأمهات

نفذت مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية، جلسة دعم نفسي للأمهات بعنوان "أساليب واستراتيجيات الدعم النفسي للأطفال خلال فترة الاختبارات".

يأتي ذلك ضمن أنشطة المؤسسة بوحدة الدعم النفسي والاجتماعي، التي تسعى من خلاله العمل على برنامج نفسي متكامل.

ونفذت الجلسة الأخصائيتان النفسيتان سجود المدهون والاء ياغي، واشتملت على عدة أنشطة بداية بالتعرف على الأمهات وتعرفيهن بالجلسة، ومناقشة تعريف الاختبارات المدرسية والأسباب النفسية التي قد تؤدي لفشل الطلاب، ونصائح اجتماعية ونفسية لتخطيها، ومراحل تطور الطفل، وتهيئة الأمهات نفسيًا لاستقبال فترة الاختبارات مع أبنائهن.

كذلك مناقشة أفضل الوسائل مع الأمهات لتدعيم سير أبنائهم نحو التفوق الدراسي حيث يستطيع الأبناء من أداء مهمتهم التعليمية على أكمل وجه.

واختتمت الجلسة بتنفيذ نشاط للأمهات المشاركات وبدت أجواء السعادة والتفاعل عليهن، وطالبن بالعديد من الجلسات لدعمهن لمساعدة أطفالهن في وقت الأزمات والطوارئ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#دعم نفسي #اختبارات #فارس العرب

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