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"التعليم" تُعلن تأجيل امتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة

23 مايو 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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طالبات في قاعات تقديم اختبار الثانوية العامة (أرشيف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم في رام الله، عن تأجيل موعد عقد امتحانات الثانوية العامة في جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، للدورتين الأولى والثانية للعام 2022 والذي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 ليصبح موعدها الثلاثاء 14 يونيو 2022

وقد اتُّخذ القرار بهدف تمكين طلبة الضفة الغربية من تعويض الفاقد التعليمي.

ويتواصل إضراب المعلمين في مدارس الضفة الغربية منذ بداية إبريل/ نيسان الماضي بسبب تعنُّت وزارة التربية والتعليم في تنفيذ مطالبهم، وعدم الجلوس معهم.

وانتظم المئات منهم في سلسلة اعتصامات في عدد من مدن الضفة لمطالبة حكومة محمد اشتية في رام الله، بالاستجابة لمطالبهم والتي تتضمن رفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

ويحذر أهالي طلبة وتربويون من أن استمرار حكومة اشتية في تجاهل حراك المعلمين يتسبب في إضاعة الفصل الدراسي على الطلبة، وضياع مستقبلهم.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب #رام الله #المعلمين #امتحانات الثانوية

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