وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية البريج

إعلان توظيف صادر عن بلدية البريج وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة المؤقتة على النحو التالي:

أولاً : وظيفة مهندس مدني أو معماري عدد 4 وذلك وفقاً للشروط التالية /

- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل كمراقب عمال.

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب المختلفة (أوفيس، إكسل، ... الخ)، وإعداد التقارير اللازمة.

- لديه القدرة على المتابعة والإشراف على فرق العمل الميدانية والعمل المكتبي والعمل ضمن فريق.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والأعياد الرسميةبنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية البريج وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- يفضل في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- الالتزام بمواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات قسم الصيانة في البلدية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثانياً : وظيفة فني بلاط عدد 4 وذلك وفقاً للشروط التالية /

- يجب ان يكون لديه القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- أن يكون المتقدم لوظيفة فني بلاط يمتلك شهادة خبرة بأعمال البلاط من شركة أو مؤسسة

- أن يكون المتقدم للوظيفة لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال التخصص.

- الالتزام بمواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات قسم الصيانة في البلدية.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية البريج وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثالثاً : وظيفة عامل عادي عدد 10 وذلك وفقاً للشروط التالية /

- على المتقدم أن يكون بصحة جيدة ولديه القدرة الجسدية على أداء العمل المطلوب.

- أن يتحمل العمل تحت أي ظرف طارئ حسب ما يتطلبه العمل والظروف الطارئة.

- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم الصيانة في البلدية.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية البريج وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة.

- أن يكون المتقدم من سكان البريج.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- للاطلاع على طريقة التسجيل من خلال مشاهدة فيديو شرح من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- للاستفسار والمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: م. اياد الصيداوى عبر رقم الجوال: 0599601072

- ينتهى التسجيل للوظائف بتاريخ 31/5/2022