مطلوب محاسب للعمل في مول بغزة

إعلان توظيف صادر عن البيك مول بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( محاسب ).

شروط التسجيل

1- ان يكون من سكان مدينة غزة .

2- خبرة ومعرفه ودراية كافيه بعمل الماركت والمولات.

3- خبرة كافيه ببرنامج الأصيل الذهبي والبرامج المحاسبية وبرامج اوفيس .

4- خبرة كافيه بإدارة المبيعات والمشتريات .

5- يتحمل ضغط العمل , والعمل ضمن فريق .

6- عمل تقارير دورية وتقارير تطويرية للعمل .

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليه الشروط فقط الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الإميل التالي

[email protected]

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - عمارة الرائد 2 - مقابل كلية غزة