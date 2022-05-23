فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

"سرحان": وعود قطرية لإعادة بناء أول برج سكني مدمر في عدوان 2021

الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

"التعليم" تُعلن تأجيل امتحان الثانوية العامة في الضفة وغزة

مراجعات توجيهي 2022 - مبحث الثقافة العلمية للفرع الأدبي والتكنولوجي

في غزة.. ثلاثة توائم يبصرون النور في سيارة إسعاف

فريق جراحي يستخرج هاتفا محمولا من بطن شاب مصري

وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية البريج

مطلوب محاسب للعمل في مول بغزة

إعلان توظيف صادر عن الجامعة الإسلامية لخريجي المحاسبة باللغتين

إعلان فيسبوك داخلي

مطلوب محاسب للعمل في مول بغزة

23 مايو 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
...

 إعلان توظيف صادر عن البيك مول بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( محاسب ).

شروط التسجيل 

1- ان يكون من سكان مدينة غزة .

2- خبرة ومعرفه ودراية كافيه بعمل الماركت والمولات.

3- خبرة كافيه ببرنامج الأصيل الذهبي والبرامج المحاسبية وبرامج اوفيس .

4- خبرة كافيه بإدارة المبيعات والمشتريات .

5- يتحمل ضغط العمل , والعمل ضمن فريق .

6- عمل تقارير دورية وتقارير تطويرية للعمل .

طريقة التسجيل 

- على من تنطبق عليه الشروط فقط الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الإميل التالي

 [email protected]

- العنوان: غزة - شارع الجلاء - عمارة الرائد 2 - مقابل كلية غزة

إعلان تيك توك داخلي
#توظيف #وظيفة #شاغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر