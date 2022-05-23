مطلوب محاسب للعمل في مول بغزة

إعلان توظيف صادر عن البيك مول بمدينة غزة يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بمسمى وظيفي ( محاسب ).
شروط التسجيل
1- ان يكون من سكان مدينة غزة .
2- خبرة ومعرفه ودراية كافيه بعمل الماركت والمولات.
3- خبرة كافيه ببرنامج الأصيل الذهبي والبرامج المحاسبية وبرامج اوفيس .
4- خبرة كافيه بإدارة المبيعات والمشتريات .
5- يتحمل ضغط العمل , والعمل ضمن فريق .
6- عمل تقارير دورية وتقارير تطويرية للعمل .
طريقة التسجيل
- على من تنطبق عليه الشروط فقط الرجاء ارسال السيرة الذاتية على الإميل التالي
- العنوان: غزة - شارع الجلاء - عمارة الرائد 2 - مقابل كلية غزة