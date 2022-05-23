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إعلان توظيف صادر عن الجامعة الإسلامية لخريجي المحاسبة باللغتين

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إعلان توظيف صادر عن الجامعة الإسلامية لخريجي المحاسبة باللغتين

23 مايو 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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إعلان رقم (10/2022)

صادر عن دائرة شئون الخريجين بالجامعة الإسلامية

لخريجي المحاسبة باللغتين

وظيفة شاغرة

(محاسب)

إعلان توظيف صادر عن دائرة شئون الخريجين بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الإسلامية بغزة و بالتعاون مع شركة خاصة (في المنطقة الوسطى) تعلن فيه  عن توفر وظيفة شاغرة (محاسب) لخريجي المحاسبة باللغتين .

شروط التسجيل 

1. حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في المحاسبة.

2. خبرة في مجال المحاسبة، ومعرفة ببرامجها وخاصة برنامج الأصيل.

3. اجادة استخدام برامج (Office) وخاصة الاكسل.

4. لديه مهارات التواصل وحسن التعامل والعمل ضمن الفريق.

5. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (25) عاماً.

6. أن يكون من سكان المنطقة الوسطى (دير البلح).

طريقة التسجيل 

- على الراغبين، يرجى تعبئة الطلب الالكتروني من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل  يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022م.

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