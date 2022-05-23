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كندا.. منتجات المستوطنات تنتهك القانون

23 مايو 2022 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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وسم منتجات المستوطنات

أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية قراراً يعتبر ملصقات (منتج إسرائيل) الموجودة على (النبيذ) المنتج في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.  

وقالت الوكالة في حكمها: إن "هذه المنتجات لم يتم إنتاجها داخل الدولة المعنية المعترف بها دوليًا فيما لم تشير الملصقات عليها أنها صنعت في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء قرار الوكالة الكندية لتنفيذ أحكام قضية قانونية ضد الحكومة الكندية حكم فيها لصالح الناشط ديفيد كاتنبرغ وهي قضية استمرت خمس سنوات حول وسم (النبيذ) المنتج في (المستوطنات الإسرائيلية) غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.  

ومن المتوقع أن يشمل هذا الحكم منتجات أخرى تصنع في المستوطنات.

وبموجب الحكم ستقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لتعكس سياسات كندا والتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات.

المصدر / وكالات
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#الضفة #مستوطنات #منتجات

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