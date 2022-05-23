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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

23 مايو 2022 . الساعة 08:41 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين 23 مايو 2022، حملة مداهمات واعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي بيت لحم: أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر نور الدين إبراهيم الهريمي (25 عاما) من قرية حرملة، وإيهاب خالد صباح، من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، وتم نقلهما إلى أحد مراكز الاعتقال.

وفي نابلس: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه واعتقلت المواطن كمال محمود أبو عرب.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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