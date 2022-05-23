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تويتر تجعل التطبيقات الخارجية أفضل

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تويتر تجعل التطبيقات الخارجية أفضل

23 مايو 2022 . الساعة 06:55 بتوقيت القدس
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شعار شركة تويتر

أعلنت شركة تويتر عن تحديث من شأنه تحسين التجربة بشكل كبير داخل تطبيقات منصة التواصل الاجتماعي التابعة لجهات خارجية.

ويمنح التحديث المطورين وصولاً أكبر بكثير إلى جدولها الزمني العكسي. ويعد هذا التحديث للنسخة الثانية من واجهة برمجة التطبيقات التي تم إطلاقها مؤخرًا خطوة جديدة في رحلة الشركة لدعم المطورين بشكل أفضل.

ويستخدم المطورون النسخة الثانية من واجهة برمجة التطبيقات للحصول على البيانات من تويتر وكما تلاحظ الشركة في تدوينة الإعلان، فإن ميزة النسخة الثانية من واجهة برمجة التطبيقات الجديدة تمنح المطورين طريقة لاسترداد أحدث التغريدات وإعادة التغريد التي نشرها المستخدم المصادق عليه والحسابات التي يتابعها.

وبعبارة أخرى، يمكن للمطور أن يطلب رؤية البيانات التي تعرضها لك تويتر عند فتح تطبيق المنصة الرسمي مع تحديد خيار أحدث التغريدات، بحيث يمكن لتطبيقه إظهارها لك بدلاً من ذلك.

وبالنسبة لعملاء الجهات الخارجية مثل Tweetbot، تعد الميزة موضع ترحيب كبير. وقال بول حداد، أحد مطوري Tweetbot: الطريقة القديمة للحصول على الجدول الزمني للمستخدم هي واحدة من أكثر استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات استخدامًا لدينا.

وتم إطلاق الإصدار القديم من واجهة برمجة التطبيقات في عام 2012. ونتيجة لذلك أصبحت قديمة، وواجه المطورون الذين يستخدمونها قيودًا أكثر عند محاولة الحصول على الجدول الزمني للمستخدم.

وأوضح حداد أن التغيير يجعل Tweetbot أكثر استجابة للمستخدمين. وقال: نكون قادرين على تحديث الجدول الزمني كثيرًا والسماح للمستخدمين بالتمرير إلى الخلف كثيرًا في الجدول الزمني، وذلك لأن النسخة الثانية من واجهة برمجة التطبيقات تتيح للمطورين تقديم المزيد من الطلبات بعدة طرق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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