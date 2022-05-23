حماس تشيد بموقف اللاعبة الكويتية خلود المطيري

أشادت الدائرة الرياضية لحركة "حماس" في فلسطين، بانسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري لاعبة المبارزة من منافسات بطولة "تايلند" الدولية للمبارزة، رفضاً للتطبيع الرياضي مع الكيان الإسرائيلي ومواجهة لاعبين من الاحتلال ضمن منافسات البطولة.

وأضافت الدائرة الرياضية بأن هذه الخطوة بمثابة تأكيد على موقف الكويت من الشعب والقضية الفلسطينية، وتمثل الرأي العام الكويتي، وتعبر عن روحه ومواقفه تجاه فلسطين.

كما أعربت عن عظيم شكرها وتقديرها لهذا الموقف العظيم من قبل اللاعبة الكويتية، والتي تؤكد على عمق العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب الكويتي الشقيق.

وقالت إن مواجهة لاعبين من الاحتلال، هي اختراق لمعايير المقاطعة المتفق عليها فلسطينياً وعربياً، وقبول اللعب ضد ممثلي الاحتلال، هو مساهمة في تبييض جرائم الاحتلال وكسر العزلة التي فرضتها صعود حركات المقاطعة عالمياً.

وأضافت بأن هذه الخطوة، تسجل أسماء اللاعبين واللاعبات في قائمة الشرف للرياضيين العرب الذين يسطرون مواقف مشرفة في كل المحافل الدولية تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع مع الاحتلال.

وأعربت الدائرة الرياضية عن عظيم تقديرها لجميع الرياضيين، الذين قدموا مواقف تناصر القضية الفلسطينية وتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظاهرة تعزز من دور الرياضة في إظهار الصورة الحقيقية للاحتلال ولفت الانتباه لحجم معاناة الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين