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طالبة ترفع علم فلسطين وترفض مصافحة بلينكن في تخرجها

23 مايو 2022 . الساعة 02:49 بتوقيت القدس
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الطالبة الفلسطينية نوران الحمدان

رفضت الطالبة الفلسطينية نوران الحمدان، مصافحة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال حفل تخرجها من جامعة جورج تاون في واشنطن.

نوران الحمدان التي درست في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جورج تاون، رفعت العلم الفلسطيني، وامتنعت عن مصافحة بلينكن، بسبب المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحمدان في حسابها عبر "تويتر"؛ إنها طالبت بلينكن بإجراء تحقيق مستقل، يهدف إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة اغتيال الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة.

وتابعت أنها أخبرت بلينكن بضرورة قطع كل المساعدات الأمريكية لجيش الاحتلال.

وأضافت: "حملت أنا وزملائي ملصقات تكريما للشهيدة شيرين أبو عاقلة".

وغردت الحمدان باللغة العربية: "باقون هنا غصبا عنكم".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#العلم الفلسطيني #وزير الخارجية الأمريكي #شيرين أبو عاقلة #الطالبة الفلسطينية نوران الحمدان

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