برشلونة ينهي الموسم بالخسارة من فياريال في ملعبه

حقق فريق فياريال الانتصار على نظيره برشلونة في عقر داره "كامب نو" بهدفين نظيفين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 38، والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وسجل هدفي فياريال ألفونسو بيدرازا في الدقيقة 41، وموي جوميز بالدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب "الليجا"، بينما رفع فياريال رصيده إلى 59 نقطة بالمركز السابع، ليضمن المشاركة في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الجديد.

وفي مباريات أخرى، فاز إلتشي على خيتافي بثلاثية لهدف، وأتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد بهدفين لواحد، وريال مايوركا على أوساسونا بهدفين دون رد، وإشبيلية على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، وقاديش على ديبورتيفو ألافيس بنفس النتيجة، وتعادل غرناطة مع إسبانيول بدون أهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين