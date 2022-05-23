لاعب كويتي يرفض مواجهة إسرائيلي في بطولة قتالية بهنغاريا

انسحب اللاعب الكويتي ناصر الفرج، اليوم الأحد، من بطولة (ajptour) للجوجيتسو (رياضة قتالية) في هنغاريا؛ رفضاً لمواجهة لاعب إسرائيلي.

وكان الفرج قد مثل بلاده في العديد من البطولات الدولية، وحقق المركز الثاني في بطولة مانشستر المفتوحة لرياضة الجوجيستو التي أقيمت في آذار/مارس 2020.

وتشهد المشاركات الرياضية الكويتية في البطولات الدولية، انسحابات أمام اللاعبين الإسرائيليين، "دعما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة، ورفضا للتطبيع"، بحسب مراقبين ومغردين.

ووفق القانون الكويتي؛ تعد "(إسرائيل) دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

المصدر / فلسطين أون لاين