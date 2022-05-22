التشريعي يدين بشدة قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود بالصلاة في "الأقصى"

دان المجلس التشريعي الفلسطيني بشدة قرار محكمة الاحتلال السماح للمتطرفين اليهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بأداء ما يسمى "طقوس وصلوات تلمودية" داخل باحات الأقصى.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي في بيان له :"إن قرار محكمة الاحتلال هو بمثابة عدوان ممنهج على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه زمانيا ومكانيا".

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا التصعيد بحق المسجد الأقصى المبارك الذي يسعى الاحتلال لشرعنته عبر محكمته الباطلة.

ودعا المجلس التشريعي المسلمين وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لنصرة المسجد الأقصى والانتصار له في ظل ما يتعرض له من تصاعد للهجمة الصهيونية المسعورة لتهويده.

المصدر / فلسطين أون لاين