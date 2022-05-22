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"تصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته"

حماس: السماح لليهود بممارسة الطقوس التلمودية بالأقصى "لعبٌ بالنار"

22 مايو 2022 . الساعة 22:12 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن قرار ما تسمَّى "محكمة الصلح" الإسرائيلية بالسَّماح لليهود الصهاينة بممارسة طقوسهم التلمودية، خلال اقتحاماتهم المستفزّة لباحات المسجد الأقصى المبارك، لعبٌ بالنار، وتجاوزٌ لكلّ الخطوط الحمر، وتصعيدٌ خطيرٌ يتحمّل قادة الاحتلال تداعياته التي ستكون وبالاً عليهم، وعلى حكومتهم وعلى قطعان مستوطنيهم.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، أن القرار وسيرتدّ علي الاحتلال وقادته ومستوطنيه بمزيد من المقاومة والتصدّي، حتّى كبح جماح مخططاتهم التهويدية.

وجددت الحركة التأكيد على أن كلَّ شبرٍ من المسجد الأقصى المبارك هو حقٌّ خالصٌ للمسلمين، كان وسيبقى، ولا سيادة فيه إلا لشعبنا الفلسطيني.

وأضافت "لن يُفلح الاحتلال وقطعان مستوطنيه وجماعاته المتطرّفة في فرض واقع جديد على أرضه المباركة بالقوّة والإرهاب، وسيتصدّى أهلنا في القدس، وأبناء شعبنا الفلسطيني عامّة لهذه المخططات بكلّ قوّة وبسالة، ولن نسمح بها مهما كان الثمن".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس

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