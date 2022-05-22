محكمة الاحتلال تسمح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات الأقصى

قررت محكمة الاحتلال بالقدس، اليوم الأحد، السماح للمستوطنين بأداء الطقوس والاستلقاء على الأرض، خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وقالت "القناة 12" العبرية، إن محكمة الاحتلال في القدس أصدرت قرارًا يسمح للمستوطنين بترديد طقوس "شماع يسرائيل" خلال اقتحام المسجد الأقصى، إضافة للسماح لهم بالاستلقاء على الأرض في داخل المسجد.

وأضافت أن "القرار يأتي بعد قيام عدد من المستوطنين بالاستئناف لدى محكمة الاحتلال على قرار الشرطة الإسرائيلية بإبعادهم عن البلدة القديمة للقدس، وذلك بعد قيام المستوطنين بالاستلقاء على الأرض وترديد الطقوس في المسجد الأقصى".

ووفقاً للقناة، فإن محكمة الاحتلال قررت إلغاء كافة التقييدات التي قررتها شرطة الاحتلال ضد المستوطنين خلال الفترة الأخيرة.

ولا تتوقف المنظمات الصهيونية المتطرفة عن إطلاق الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس التلمودية في باحاته، ورفع علم الاحتلال في محيطه، في تحدٍ لمشاعر الفلسطينيين، الذين جددوا دعواتهم للتصدي لمخططات المستوطنين والاحتلال في الأقصى.

ودعا نشطاء فلسطينيون، مساء اليوم، إلى المشاركة الواسعة في فجر "لن ترفع أعلامكم" بالمسجد الأقصى، الأحد القادم، لإحباط مخططات المستوطنين في تنظيم مسيرة "الأعلام".

كما دعا النشطاء إلى أداء صلاة الضحى في باحات المسجد الأقصى، لإفشال المسيرة الاستيطانية المحتملة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين، قد أكد أن الإصرار على تسيير مسيرة الأعلام في القدس، "صب للزيت على النار يتحمل الاحتلال تداعياته".

وأوضح ناصر الدين في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إصرار الاحتلال وقيادته المتغطرسة على السماح لقطعان المستوطنين بتسيير مسيرة الأعلام في القدس المحتلة يوم 29 مايو الجاري، والتي تقرّر أن تمرّ من باب العمود نحو حائط البراق عبر الحيّ الإسلامي، هو صبٌّ للزيت على النّار، يتحمّل الاحتلال وحكومته المتطرّفة تداعياته كافة.

وتابع: "القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، هي أرض إسلامية خالصة، تهون في سبيل كرامتها الأرواح، وسنواجه أيّ مساعٍ صهيونية لإظهار سيادة مزعومة فيها، أو محاولات بائسة ودعوات حاقدة لهدم قبّة الصخرة المشرّفة، فشعبنا صامد في الميادين، مرابط في أرضه، ومقاومتنا يقظة متأهبة، ترفع سيف القدس عالياً، ولن تغمده".

المصدر / وكالات