إصابة شابين باعتداءات المستوطنين جنوبي نابلس

أصيب شابان، مساء اليوم الأحد، بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين قرية قصرة جنوب نابلس، والاعتداء على الأهالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على شابين، ما أدى لإصابتهما، أحدهما في الرأس نقل إثرها إلى مستشفى في نابلس، فيما حاول المستوطنون اختطاف الآخر.

وأشارت المصادر إلى اعتقال شاب آخر خلال المواجهات في قصرة.

وكانت محاور عدة بالضفة الغربية، شهدت اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال، واعتداءات نفذها المستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم.

وهدمت قوات الاحتلال، ثلاث غرف زراعية بمنطقة الوجه الشامي شمال بلدة كفر الديك غربي سلفيت.

وأفاد محمد ناجي رئيس بلدية كفر الديك، أن جرافات الاحتلال هدمت ثلاث غرف زراعية في منطقة "الكفراية" بمنطقة الوجه الشامي، تعود ملكيتها لثلاثة مزارعين.

ووفي طولكرم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز (نتساني عوز) غربي المدينة.

وذكر شهود عيان أن مقاومين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز.

كما اندلعت مواجــهــــات قرب مخيم عقبة جبر في أريحا، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز تجاه المواطنين.

وفي قلقيلية اندلعت مواجــهــات قرب جدار الفصل العنصري في منطقة خلة نوفل جنوب المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتـلال قد اعتقلت اليوم الطفل يزن جبر من بلدة حوارة من أمام مدرسته بذريعة رفع العلم الفلسطيني.

بالتزامن مع ذلك اعتدى مستوطنون على خيمة سكنية في خربة المرتبة، شرق يطا جنوب الخليل، وسرقوا محتوياتها، كما دمروا سياج حظيرة أغنام في المنطقة المذكورة..

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن عددا من مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، هدموا خيمة سكنية تعود للمواطن محمود ادعيس وسرقوا محتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين