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أعلن تفكيك خلية متصلة بالموساد

الحرس الثوري: اغتيال ضابط إيراني في طهران

22 مايو 2022 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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أعلن حرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الأحد، اغتيال الضابط في الحرس حسن صياد خداياري في العاصمة طهران.

وأضاف الحرس الثوري في بيانٍ له أنّ "العملية الإرهابية نفذها أعداء الثورة وأتباع الاستكبار العالمي".

وفي وقتٍ سابق، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، باغتيال شخصية عسكرية في أحد شوارع طهران بإطلاق الرصاص، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تلاحق المهاجمين.

وذكرت الوكالة بأنّ عملية الاغتيال نفذها شخصان يركبان دراجة نارية في شارع "مجاهدي الإسلام" في طهران.

ونقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع قوله: "الحادث وقع قرابة الساعة الـ 4 مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية قرب منزل الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله".

تفكيك خلية

تزامنت حادثة الاغتيال مع إعلان الحرس الثوري، تفكيك خلية على صلة بـ(إسرائيل) وجهاز الموساد.

وأوضح الحرس، أن الخلية المفككة كانت توجه من قبل جهاز الاستخبارات الصهيوني للقيام بأعمال خطف وتخريب.

 

المصدر / وكالات
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#إيران #قوة القدس

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