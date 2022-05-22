اغتيال عسكري إيراني في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باغتيال شخصية عسكرية إيرانية بإطلاق النار تجاهه في أحد شوارع العاصمة طهران.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن مسلحين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد مقاتلي قوة القدس، وهو داخل مركبته، بالقرب من منزله في طهران.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن حادثة الاغتيال تمت بحلول الساعة الرابعة عصرًا، أثناء مرور هذه الشخصية في أحد الأزقة، مبينة أنه تلقى خمس رصاصات قاتلة من سلاح كاتم صوت.

ولم تفصح وسائل الإعلام عن هوية المستهدف بالاغتيال، أو طبيعة عمله العسكري.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمنية شرعت في ملاحقة المنفذين.

المصدر / وكالات