فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اغتيال عسكري إيراني في طهران

محامي الباز: الاحتلال يمارس سياسة حكم عسكري على الفلسطينيين بأراضي الـ48

مراجعات توجيهي 2022 - مبحث الكيمياء للفرع العلمي

دبلوماسي أمريكي يلتقي حركة "كاخ" بعد رفعها من قوائم الإرهاب

"الجهاد" تستنكر الحكم الجائر بحق أسرى نفق الحرية

"هنية": "سيف القدس" جعلت ميزان القوة الإستراتيجي لصالح شعبنا

الاحتلال يزيل مكتب الناشط أبو الحمص في الشيخ جراح

مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول

"المحكمة العسكرية" بغزّة تُصدر أحكاماً بحق متخابرين مع الاحتلال

وقفة بغزة تطالب بتسليم جثامين أسرى "محتجزَة" لدى الاحتلال

إعلان فيسبوك داخلي

اغتيال عسكري إيراني في طهران

22 مايو 2022 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
...

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، باغتيال شخصية عسكرية إيرانية بإطلاق النار تجاهه في أحد شوارع العاصمة طهران.

وبحسب وكالة "تسنيم"، فإن مسلحين يستقلان دراجة نارية، اغتالا أحد مقاتلي قوة القدس، وهو داخل مركبته، بالقرب من منزله في طهران.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أن حادثة الاغتيال تمت بحلول الساعة الرابعة عصرًا، أثناء مرور هذه الشخصية في أحد الأزقة، مبينة أنه تلقى خمس رصاصات قاتلة من سلاح كاتم صوت.

ولم تفصح وسائل الإعلام عن هوية المستهدف بالاغتيال، أو طبيعة عمله العسكري.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوات الأمنية شرعت في ملاحقة المنفذين.

المصدر / وكالات
إعلان تيك توك داخلي
#إيران #قوة القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة