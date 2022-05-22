محامي الباز: الاحتلال يمارس سياسة حكم عسكري على الفلسطينيين بأراضي الـ48

أجلت محكمة الاحتلال محاكمة إمام المسجد الكبير في مدينة اللد الشيخ يوسف الباز حتى الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن الباز، إن المحكمة حولت ملف الشيخ يوسف لضابط سلوك وذلك من أجل إصدار تقرير بخصوصه، موضحًا أن المحكمة أجلت محاكمته حتى تاريخ 22 من شهر حزيران المقبل.

وأضاف، "كطاقم دفاع نتابع الملف ونرى أن هذا القرار تعسفي ويعكس الحالة التي تتعامل بها الدولة مع العرب، وأعتقد أن هذا القرار يعكس حالة الحكم العسكري غير المعلنة التي تنفذها (إسرائيل) على المجتمع العربي (الداخل المحتل)".

وتابع، "حبس الشيخ يوسف من تاريخ 30/4/2022 حتى اليوم وسيستمر حتى شهر آخر في ملف يتعلق بحرية التعبير، هذا إجراء يمس الحقوق الأساسية لأي إنسان والتعبير عن رأيه وعما يؤمن به خاصة بما يتعلق بالمقدسات والمسجد الأقصى المبارك".

وفي وقت سابق قدمت نيابة الاحتلال العامة لائحة اتهام بحق الباز نسبت إليه خلالها، تهمة، "التحريض على العنف" وذلك بعد أن ادعت النيابة أنه دعم أعمال "الاعتداء على الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى خلال رمضان" على حد زعمهم.

ومن بين التهم الموجهة للشيخ الباز، التحريض عبر منشوراته على فيسبوك، وكذلك التحريض خلال مؤتمر عقد بالقرب من الجامع الكبير في مدينة اللد، حيث عبر في كلمته بالمؤتمر عن امتداحه وتعاطفه مع الأحداث التي وقعت في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وبالتالي استخدمت نيابة الاحتلال هذه الفعالية ذريعة لتقديم تهم للباز.

يشار أنه تم رفع دعوى أخرى ضد الباز في محكمة الاحتلال بالرملة، نسبت إليه "التحريض على العنف والتهديد، وذلك بعد نشر منشورات على صفحته الشخصيّة على الفيسبوك"، قبل نحو عام.

المصدر / فلسطين أون لاين