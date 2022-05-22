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الاحتلال يزيل مكتب الناشط أبو الحمص في الشيخ جراح

22 مايو 2022 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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أبو الحمص أقام مكتبا رمزياً في الشيخ جراح تضامناً مع أهالي الحي (صورة أرشيفية)

أزالت شرطة الاحتلال، اليوم الأحد، المكتب الرمزي للناشط المقدسي محمد أبو الحمص، في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط أبو الحمص (57 عاما)، إن طواقم بلدية الاحتلال وتحت حماية عناصر الشرطة دمرت المكتب الذي أقامه في حي الشيخ جراح ردًّا على المكتب الاستفزازي لعضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير.

وكان أبو الحمص، أقام على تلة في الشيخ جراح مكتبا رمزيا ردا على قيام بن غفير، بافتتاح خيمة استفزازية على أرض عائلة سالم مقابل منزلها في الجانب الغربي من الشيخ جراح.

وتعرض أبو الحمص لاعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين خلال تواجده في مكتبه بالشيخ جراح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الشيخ جراح #محمد أبو الحمص

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