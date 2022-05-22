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البطش: رفع "كاخ" من قائمة الإرهاب الأمريكية شاهد على ازدواجية المعايير

22 مايو 2022 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، إن رفع منظمة "كاخ" الصهيونية من قائمة الإرهاب الأمريكية، شاهد صارخ على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة المنحازة للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد البطش في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن القرار الأمريكي دليل جديد على دعم الإدارات الأمريكية المتعاقبة للإرهاب الصهيوني وتغذية سياسات التطرف والعنصرية والعدوان التي ينتهجها الاحتلال وأحزابه ومنظماته التي لا تكف عن التسابق على القتل وسفك الدماء واستباحة المحرمات والعدوان على شعبنا ومقدساتنا.

وأضاف: "إن الموقف الأمريكي يستدعي تحركاً عربياً وإسلامياً جاداً في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه، ودعم المقاومة وتبني سياسة واضحة في مواجهة الإرهاب اليهودي".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أميركا #خالد البطش #الجهاد الاسلامي #منظمة كاخ

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