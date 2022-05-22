وظيفة شاغرة في مؤسسة عبد المحسن القطان

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عبد المحسن القطان تعلن فيه عن رغبتها في توظيف مدير/ة وحدة إبداع الطفل للعمل في مركز القطان الثقافي في غزة، وفيما يلي تفاصيل هذه الوظيفة:

- طبيعة الوظيفة: دوام كامل

- اتجاه المسؤولية: مدير/ة برنامج الثقافة والتربية، وبالتنسيق المباشر مع مدير/ة فرع المؤسسة في غزة.

- موقع العمل: مركز القطان الثقافي – غزة

- أهداف الوظيفة: بلورة التوجهات الأساسية لوحدة إبداع الطفل بنواديها المختلفة، وذلك بالشراكة والحوار والتعاون مع ذوي العلاقة داخلياً وخارجياً، والإشراف على سير تنفيذ عمل النوادي المختلفة بكفاءة وفاعلية بناء على خطط واضحة، وبشكل يحقق أهداف الوحدة، ويتماشى مع رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها وخطتها الاستراتيجية، وأسس حماية الطفل.

المهام والمسؤوليات التفصيلية:

- بلورة التوجهات العامة للوحدة، والمشاركة في بلورة التوجهات العامة للبرنامج، وتطوير برامج وأنشطة النوادي المختلفة، بما يضمن تعزيز التقاطعات والتشابكات بينها، وبمنهجية تسعى إلى التكاملية.

- إدارة عملية بناء محتوى الفعاليات التدريبية التي تقدمها النوادي، والمساهمة في إثرائها ورفدها بخبرات ومهارات جديدة عبر التعاقدات الخارجية، حيث يكون ذلك ضرورياً وممكناً.

- إثراء برنامج التعلم والتدريب في النوادي عبر دعوة مختصين ضيوف، وعبر البحث والتعلم الدائم، وبالتنسيق مع الزملاء/الزميلات ذوي الصلة في المؤسسة.

- الإشراف على عملية إعداد الاتفاقيات والعقود الخاصة بعمل الوحدة، ومتابعة تنفيذها وإدارتها مع المتعاقدين، وذلك بالتنسيق مع إدارة البرنامج والجهات المختصة في المؤسسة.

- العمل بشكل دائم على تعزيز العلاقات والشراكات مع مؤسسات المجتمع المحلي، ومؤسسات القطاع الخاص، والمختصين والعاملين في مجال عمل الوحدة.

- تمثيل المؤسسة في افتتاحات الفعاليات الخاصة بالوحدة، وفي وسائل الإعلام المختلفة.

- ترويج خدمات وأنشطة الوحدة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

- متابعة التوثيق الكامل للأنشطة؛ مثل التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، وأمور الدعاية والإعلان.

- الإشراف والمساهمة في تفعيل وتحديث وتقييم قواعد البيانات ذات العلاقة بعمل الوحدة.

- الإشراف على عملية تطوير وتنفيذ المهام والأنشطة التدريبية في النوادي المختلفة.

- الإشراف على تنظيم معارض وعروض وفعاليات لمنتجات النوادي المختلفة، بالتنسيق المباشر مع البرنامج العام والجهات ذات الصلة في البرنامج والمؤسسة.

- الإشراف على مساهمات الوحدة في أية مشاركات في فعاليات عامة؛ سواء داخل المؤسسة أو خارجها، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

- متابعة تنفيذ وتقييم خطط العمل الفردية لموظفي/ات الوحدة.

- صياغة وتطوير سياسات ومعايير إجرائية ملائمة للفعاليات المختلفة للوحدة، والتأكد من الإدارة السليمة والفعالة لموارد الوحدة وفضاءاتها، والمواد اللازمة لتدريباتها المختلفة.

- مراقبة جودة تنفيذ الفعاليات، والعمل على تطويرها مع موظفي/ات الوحدة.

- الإشراف على بلورة وإعداد خطط العمل الفردية والسنوية، ومتابعة تنفيذها وفق السياسات والإجراءات المعتمدة.

- إدارة ومتابعة موازنات الوحدة ومصروفاتها.

- إعداد وتقديم التقارير الدورية والمتخصصة حسب المطلوب.

- مراجعة وتقييم وتحفيز موظفي/ات الوحدة، وتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية حسب السياسات والإجراءات المعمول بها.

- إدارة ومتابعة تعيين المتدربين/ات في الوحدة.

- إدارة وتحديث قواعد بيانات، والأرشيف التوثيقي للوحدة بشكل دوري، بالتنسيق مع ذوي العلاقة.

- المساهمة في تقييم وتجديد قائمة الموردين السنوية للبرنامج، بالتعاون مع مسؤول/ة المشتريات والتعاقدات.

- أي مهام أخرى قد يطلبها منه مدير/ة البرنامج، أو مدير/ة فرع المؤسسة في غزة.

المؤهلات/المهارات:

- درجة البكالوريوس في الإدارة أو أحد تخصصات العلوم الإنسانية، ولا سيما الفنون.

- خبرة لا تقل عن سبع سنوات في العمل في قطاع الإدارة الثقافية و/أو الفنية، أو في أي مجال ذي صلة وتشمل إدارة فريق.

- مهارات عالية في استخدام الحاسوب، ووعي عام ومعرفة بتكنولوجيا المعلومات.

- القدرة على إدارة فريق عمل والعمل ضمن فريق.

- مهارة مثبتة في التعامل مع الأطفال.

- معرفة جيدة جداً بثقافة الطفل ومراحل نموه، وبمناهج التعليم في فلسطين.

- معرفة جيدة جداً بالمشهد الثقافي في فلسطين والمنطقة بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

الكفايات:

- التواصل بشكل فعال باللغتين الإنجليزية والعربية.

- إدارة الفريق.

- التخطيط للفريق.

- القدرة على التصرف.

- حب العمل مع الأطفال.

العوامل الوظيفية الأخرى:

- العمل ضمن نظام دوام مرن حسب حاجة العمل (صباحي ومسائي وفي العطل الأسبوعية).

- على المعنيين بالوظيفة، تعبئة طلب التوظيف أدناه.

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالوظيفة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الإثنين 23/05/2022.

- المؤسسة تقوم بالتواصل فقط مع المرشحين الذين يتم اختيارهم للمقابلة، وذلك بعد الانتهاء من فرز الطلبات.