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مطلوب معلمة تعليم أساسي للعمل في مدرسة وروضة يا هلا

22 مايو 2022 . الساعة 16:51 بتوقيت القدس
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مدرسة وروضة وحضانة يا هلا التابعة لمعهد الأمل للأيتام  تقدم خدمات تعليمية متميزة حيث أنشئت ضمن نظام تعليمي تربوي وإداري عالي الجودة لتكون الأقدر على تحقيق ما يتطلع إليه الأهل لأبنائهم.

إعلان توظيف صادر عن  مدرسة وروضة وحضانة يا هلا تعلن فيه  عن حاجتها لموظفة / معلمة تعليم اساسي.

شروط التسجيل 

- بكالوريوس تخصص تعليم أساسي أو معلم صف من جامعة معترف بها.

- من سكان مدينة غزة.

- خبرة بحد أدنى 3 سنوات في مجال التعليم الأساسي ( المرحلة الدنيا) لا تشمل المراكز التعليمية أو رياض الأطفال .

- المعدل الجامعي لا يقل عن 75% .

- الا يزيد عمر المتقدمة عن 40 سنة .

إجادة استخدام الحاسوب .

- الاستعداد للعمل بروح الفريق وفي أجواء ضغط العمل وخارج ساعات الدوام الرسمي.

- لديها مهارات قيادية وإدارية مميزة .

- الرغبة وحب العمل مع الأطفال مباشرة .

- التفكير الإبداعي في توصيل الأفكار من خلال الصورة والصوت.

- لديها القدرة على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة.

طريقة التسجيل 

- على من تجد في نفسها الكفاءة المطلوبة وترغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب التوظيف على الرابط التالي :

https://forms.gle/ehSphw17e7rCkp2d6

- ينتهي التسجيل للوظيفة مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26/05/2022 م .

- للمزيد من الاستفسار الاتصال على هاتف الجمعية 082861434 خلال ساعات العمل الرسمية.

- سيتم الاتصال فقط على من تنطبق عليها الشروط المطلوبة

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