مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول

تعلن شركة أبناء لبيب الحلو للبترول عن توفر شاغر وظيفي (محاسب) على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط التالية: -

أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات

أن يكون متفرغاً للعمل بشكل كامل

إجادة و اتقان العمل على البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الأصيل

إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت اوفيس

إجادة واتقان اعداد الكتب و المراسلات باللغتين العربية و الانجليزية بالسرعة و الدقة المطلوبة

القدرة على العمل تحت الضغط

أن يكون لديه القدرة على اعداد التقارير المالية الشهرية و السنوية

أن يكون لديه خبرة في أرشفة المستندات المالية و المحاسبية

أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة غزة.

آلية التقديم:

لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إحضار السيرة الذاتية إلى مقر الشركة - العنوان : غزة النصر - مفترق الأمن العام بجانب صالة الحلو الدولي

ملاحظة:

نستقبل طلباتكم في مقر الشركة من الساعة 10:00 ص حتى 3:00 م

آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة 26/5/2022