مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول

تعلن شركة أبناء لبيب الحلو للبترول عن توفر شاغر وظيفي (محاسب) على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط التالية: -
أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات
أن يكون متفرغاً للعمل بشكل كامل
إجادة و اتقان العمل على البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الأصيل
إجادة استخدام برنامج مايكروسوفت اوفيس
إجادة واتقان اعداد الكتب و المراسلات باللغتين العربية و الانجليزية بالسرعة و الدقة المطلوبة
القدرة على العمل تحت الضغط
أن يكون لديه القدرة على اعداد التقارير المالية الشهرية و السنوية
أن يكون لديه خبرة في أرشفة المستندات المالية و المحاسبية
أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة غزة.
آلية التقديم:
لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إحضار السيرة الذاتية إلى مقر الشركة - العنوان : غزة النصر - مفترق الأمن العام بجانب صالة الحلو الدولي
ملاحظة:
نستقبل طلباتكم في مقر الشركة من الساعة 10:00 ص حتى 3:00 م
آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة 26/5/2022