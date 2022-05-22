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مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول

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مطلوب محاسب للعمل في شركة للبترول

22 مايو 2022 . الساعة 15:44 بتوقيت القدس
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تعلن شركة أبناء لبيب الحلو للبترول  عن توفر شاغر وظيفي (محاسب) على أن تتوفر في المتقدم للوظيفة الشروط التالية: -

 أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات 
  أن يكون متفرغاً للعمل بشكل كامل 
 إجادة و اتقان العمل على البرامج المحاسبية وخاصة برنامج الأصيل 
 إجادة  استخدام برنامج مايكروسوفت اوفيس 
 إجادة واتقان اعداد الكتب و المراسلات باللغتين العربية و الانجليزية بالسرعة و الدقة المطلوبة 
 القدرة على العمل تحت الضغط 
 أن يكون لديه القدرة على اعداد التقارير المالية الشهرية و السنوية 
 أن يكون لديه خبرة في أرشفة المستندات المالية و المحاسبية 
  أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة غزة.

آلية التقديم:
لمن يجد نفسه الكفاءة لهذه الوظيفة , عليه إحضار السيرة الذاتية إلى مقر الشركة - العنوان : غزة النصر - مفترق الأمن العام بجانب صالة الحلو الدولي

ملاحظة:

نستقبل طلباتكم في مقر الشركة من الساعة 10:00 ص حتى 3:00 م
آخر موعد للتقديم طلب الوظيفة  26/5/2022

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