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حماس تحمل الاحتلال تداعيات تسيير مسيرة الأعلام في القدس

22 مايو 2022 . الساعة 15:35 بتوقيت القدس
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حمل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس هارون ناصر الدين، حكومة الاحتلال تداعيات السماح للمستوطنين بتسيير مسيرة الأعلام في القدس المحتلة الأحد القادم.

وقال ناصر الدين في بيان، اليوم الأحد، "إنّ إصرار الاحتلال وقيادته المتغطرسة على السماح لقطعان المستوطنين بتسيير مسيرة الأعلام في القدس المحتلة يوم 29 مايو الجاري، والتي تقرّر أن تمرّ من باب العمود نحو حائط البراق عبر الحيّ الإسلامي، هو صبٌّ للزيت على النّار، يتحمّل الاحتلال وحكومته المتطرّفة تداعياته كافة."

وحذّر ناصر الدين، الاحتلال من ارتكاب الحماقات، أو تصدير أزمته السياسية الداخلية.

وجدد التأكيد أنَّ القدس وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك، هي أرض إسلامية خالصة، تهون في سبيل كرامتها الأرواح، لافتاً أن "شعبنا صامد في الميادين، مرابط في أرضه، ومقاومتنا يقظة متأهبة، ترفع سيف القدس عالياً، ولن تغمده".

وتابع "سنواجه أيّ مساعٍ صهيونية لإظهار سيادة مزعومة فيها، أو محاولات بائسة ودعوات حاقدة لهدم قبّة الصخرة المشرّفة".

ودعا ناصر الدين أبناء شعبنا لتكثيف الرّباط والاحتشاد في المسجد الأقصى خاصة يوم المسيرة المزعومة، ومنع المستوطنين من تحقيق مآربهم من تدنيس الأقصى.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤوليتها في حماية المسجد الأقصى، والتحرك لوقف العدوان الصهيوني واستفزازات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #هارون ناصر الدين

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