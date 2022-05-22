"المحكمة العسكرية" بغزّة تُصدر أحكاماً بحق متخابرين مع الاحتلال

أصدرت المحكمة العسكرية في غزّة، اليوم الأحد، عددًا من الأحكام بحق مُدانين مُتهّمين بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ترواحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة، والمؤقتة من 7 إلى 15 سنة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، أنّ محكمة الاستئناف العسكرية حكمت على المدان (ديب، ع) 42 عامًا، من مدينة غزّة، بالأشغال الشاقة المؤبدة مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، والمدان (نظام، د) 54 عامًا من خان يونس، بالأشغال الشاقة لمدة 15 عامًا مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية.

كما وصدر الحكم على المدان (حمادة، ع) 29 عامًا من خان يونس، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات مع احتساب مدة التوقيف، بتهمة التخابر مع جهات معادية، والمدان (ميسرة، ق) 29 عامًا من رفح، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات.

وأشارت إلى أنّ الأحكام صدرت وجاهيًا، وبالإجماع، وأفهمت علنًا.

وحكمت المحكمة على المدان (عبد الكريم، خ) 72 عامًا من مدينة غزة، بالأشغال الشاقة لمدة 7 سنوات، لافتةً إلى أنّ الحكم قابل للاستئناف.

وجاءت جميع الأحكام بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والمادة (118) من القانون ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين