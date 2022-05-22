نعيم: قرار واشنطن شطب منظمة صهيونية من قوائم الإرهاب يعكس ازدواجيتها

قال عضو قيادة إقليم غزة الدكتور باسم نعيم: إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشطب حركة (كهانا حاي - كاخ) الصهيونية من قوائم المنظمات الإرهابية يحملها مسؤولية ما يمارس من إرهاب بحق شعبنا على يد أتباع هذه التنظيمات مثل الإرهابي بن غفير".

وأكد نعيم في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك "يعكس ازدواجية معايير الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم صلاحيتها لأن تكون وسيطًا نزيهًا في صراعنا مع العدو الصهيوني، لاسيما في الوقت الذي تنكر فيه حقوقًا أساسية لشعبنا، وفي مقدمتها حقّه في مقاومة الاحتلال والاستقلال والعودة".

وشطبت الولايات المتحدة 5 منظمات من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية، عقب مراجعة دورية بعد خمس سنوات من إدراجها، ومن بينها جماعة يهودية متطرفة متهمة بارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل الفلسطينية، وهي منظمة " كهانا كاخ".

المصدر / فلسطين أون لاين