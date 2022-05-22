قاسم: أحكام الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية لن تضعف إرادتهم

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم لأبطال عملية نفق الحريَّة في سجن جلبوع، محاولة فاشلة لترميم صورة منظومته الأمنية، التي مزَّقها هؤلاء الأبطال، وكشفوا هشاشتها وضعفها أمام إبداع شعبنا وصمود أسرانا.

وقال قاسم في بيان صحفي اليوم الأحد: إن "هذه الأحكام تشكّل إمعاناً في الجريمة الأولى المتمثلة باعتقالهم، واستمراراً لعدوان الاحتلال وانتهاكاته ضدّ أسرانا الأبطال".

وأضاف: أن "هذه الأحكام الجائرة لن تضعف من إرادتهم الصلبة في مواجهة السجّان، وسيبقى شعبنا ومقاومته الباسلة على عهد الوفاء لهم، حتّى كسر القيد عنهم وتحريرهم".

فرضت محكمة للاحتلال في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف شيقل، على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" باستثناء زكريا الزبيدي الذي لم يتم إحضاره إلى المحكمة.

وفرضت المحكمة الاحتلالية الحكم والذي شمل كذلك السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

المصدر / فلسطين أون لاين