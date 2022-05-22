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النائب دراغمة يدعو إلى وضع برنامج لتكثيف الرباط في "الأقصى"

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النائب دراغمة يدعو إلى وضع برنامج لتكثيف الرباط في "الأقصى"

22 مايو 2022 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
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أيمن دراغمة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني

قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أيمن دراغمة: إن "دعوات المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك في ال 29 من مايو الجاري، تستدعي وجود برنامج من أهل القدس والداخل المحتل لتكثيف الرباط في المسجد وحمايته من التهويد".

وأكد دراغمة في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني عندما يشعر بالخطر الحقيقي على "الأقصى"، لا ينتظر الدعوات ويحاول أن يقدم ويبذل المستطاع لحماية المسجد والدفاع عنه.

وشدد دراغمة على أن "سيف القدس" صنعت جيلاً جديداً، وبات الجميع لديه إيمان بالتحرير، ومستعد للدفاع عن المقدسات وعلى الأراضي ووقف هجمات المستوطنين ووقف تغول الاستيطان.

وبين أن الشعب الفلسطيني مبادر دائماً، ويحافظ على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من هجمات المستوطنين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني متوحد خلف حماية المسجد الأقصى، ولكنه بحاجة لدعم سياسي جاد.

وحذر دراغمة من ازدياد التطرف لدى (اليمين الإسرائيلي)، الذي وضع اقتحام المسجد الأقصى هدفاً وعنواناً له، في محاولة للتأكيد على هويتهم المتطرفة بدعم من حكومة الاحتلال التي تسعى للحفاظ على استمرارها، خاصة وأنها مهددة بالانهيار والذهاب لانتخابات جديدة.

ونبه إلى أن المستوطنين لديهم روايات محرفة، ويحاولون أن يثبتوا بأن "الأقصى" هو الهيكل المزعوم، من خلال عقيدة يزداد ترويجها بينهم بأن الفرصة سانحة لتمرير ذلك في ظل الواقع الإقليمي الراهن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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