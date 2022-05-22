شبيهة بأفلام هوليود.. شاب سعودي يحبط سرقة سيارته

تمكن شاب سعودي من إحباط سرقة سيارته بالرياض في عملية أشبه ما تكون بالهوليودية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو وثق كيف تمكن صاحب المركبة من إحباط السرقة.

وأظهر مقطع فيديو لصا يدخل سيارة كان محركها يعمل أثناء توقفها داخل محطة بنزين حيث رجع بالمركبة للخلف بسرعة.

وهرع صاحب المركبة وفتح الباب وانقض على السارق الذي عاد بالمركبة إلى الخلف، مما أدى إلى سقوط صاحبها واصطدامه بعامود.

وأظهر مقطع ثان من كاميرا مثبتة داخل المحل لحظة اصطدام السيارة بالحائط وسقوط السارق دون حراك.

كما وثق الفيديو قيام صاحب المركبة بركل اللص وهو ملقى على الأرض، فيما ذكرت مصادر أن السارق تعرض لكسر بالرقبة وهو في حالة خطرة.

شاب شجاع يحبط عملية سرقة لسيارته في الرياض .. #صاحب_السياره pic.twitter.com/duRIRaaCDS — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 21, 2022

المصدر / وكالات