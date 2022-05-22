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لاعبة كويتية ترفض مواجهة لاعبة إسرائيلية في بطولة دولية للمبارزة

22 مايو 2022 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
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انسحبت اللاعبة الكويتية خلود المطيري، من بطولة تايلاند الدولية في فئة سلاح المبارزة، لرفضها مواجهة لاعبة من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت اللجنة البارالمبية الكويتية على حسابها في «تويتر»: «انسحاب اللاعبة الكويتية خلود المطيري في بطولة تايلاند الدولية لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة لرفضها مواجهة لاعبة الكيان الصهيوني».

وتعتبر خلود المطيري، من أبرز لاعبات المنتخب الكويتي الرياضي للمعاقين في ألعاب القوى، وقد مثلت الكويت في الكثير من المحافل الدولية.

ووفق القانون الكويتي؛ تعد "إسرائيل دولة معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين فيها، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكويت #الاحتلال #خلود المطيري

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