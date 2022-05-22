الصحة بغزة تُعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع بغزة، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد فحص 353 عينة خلال أسبوع من الفترة 16-22 مايو الجاري.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفي: "إنّ إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 249642 بينهم 247641 متعافيًا، و1976 وفاة، فيما لم تسجل حالات نشطة".

وأشارت إلى أنّ عدد الفحوصات منذ تفشي الفيروس بلغت 1095251.

وأوضحت أنّ عدد جرعات اللقاح التي أُعطيت للمواطنين بلغت 3163470 ، فيما بلغت نسبة السكان الذين تلقوا اللقاح 33.3% من أصل نسبة مستهدفة تبلغ 55.8%.

المصدر / فلسطين أون لاين