"المغني": عشائر فلسطين وقود للمقاومة وسند وحضن دائم لها

غزة/ فلسطين أون لاين:

قال المتحدث باسم العشائر والمخاتير في قطاع غزة سليمان المغني:" إن عشائر فلسطين من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها هم وقود للمقاومة وسند وحاضنون لكم"، لافتاً إلى أنه لا مجال لترك المقاومة وحدها في الميدان وأنه أرواح كل الفلسطينيين فداء لها.

وشدد في كلمة له، في المؤتمر الوطني الكبير بالذكرى السنوية الأولى لمعركة سيف القدس الذي أقيم اليوم، الأحد على أن الشعب الفلسطيني لن يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس لأجل فلسطين وأنه لو كانت الحدود مفتوحة لكان أهالي قطاع غزة من أول المدافعين عن القدس والأقصى.

ونبه المغني إلى أن جميع أبناء الشعب الفلسطيني وحدة متراصة تقف صفاً واحداً مع المقاومة والفصائل الفلسطينية أينما كانت.

ولفت إلى أن شعبًا يودع أبناءه بالزغاريد والورود كالشعب الفلسطيني لا يمكن أبداً أن يهزمه أي جهة كانت، موضحاً أن أرض فلسطين ارتوت بدماء الشهداء وأنبتت أبطالًا يقدمون المقاومة والدفاع عن فلسطين.

ووجه كلمة إلى أهالي القدس والضفة الغربية أن المقاومة لن تتخلى عنهم وأن سيف القدس التي قلبت الطاولة والموازين من أجلهم لن تتخلى عنهم وستكون سنداً وعوناً حتى يتحقق النصر والتحرير.

وطالب المغني الكل الفلسطيني بالعمل على تحقيق الوحدة بين جميع أطراف الشعب الفلسطيني من أجل الصمود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء معاناة شعب استمرت لأكثر من سبعين سنة.