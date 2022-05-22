فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الاعتداءات

مؤتمر وطني كبير تنظمه "حماس" إحياءً لذكرى "سيف القدس" بعد قليل

المرور بغزة تعلن عن 5 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة

"حماس" تدين تجديد الاحتلال قرار المنع من السفر للشيخ رائد صلاح

قصف برج الجوهرة.. الصواريخ لم تنَل من رسالة "حارسة الحقيقة"

ضهير: نتابع من كثب تطورات "جدري القردة" ومستعدون للتعامل معه

المعتقلون الإداريون يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الــ142

"عواودة" و"ريان" يواصلان إضرابهما عن الطعام رفضاً لاعتقالهما الإداري

مطارد للسلطة يروي لـ"فلسطين" تفاصيل انتهاكات أمنها بحق عائلته

مواجهات مع الاحتلال بالعيسوية وإصابة عدد من العمال بالاختناق بجنين

إعلان فيسبوك داخلي

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الاعتداءات

22 مايو 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
...
اقتحام المسجد الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما قدم  حاخاماتهم روايات عن الهيكل المزعوم.

وكانت جماعة ما يسمى "نساء من أجل الهيكل" دعت المستوطِنات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم "توحيد القدس"، الذي يحل في الـ29 من أيار الجاري، ضمن سعي جماعات المستوطنين لفرض الطقوس التوراتية العلنية في الأقصى.

كما دعا زعيم منظمة "لاهافا" الاستيطانية المتطرف بنتزي غوبشتاين، المستوطنين إلى الحشد لاقتحام الأقصى في "يوم القدس" نهاية شهر أيار الجاري، باعتباره "يوم البدء بهدم قبة الصخرة".

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني في "الأقصى".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر