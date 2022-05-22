مؤتمر وطني كبير تنظمه "حماس" إحياءً لذكرى "سيف القدس" بعد قليل

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تنطلق اليوم الأحد، في تمام الساعة 11 صباحاً فعاليات المؤتمر الوطني الكبير الذي تنظمه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة "سيف القدس (10-21 مايو2021)م.

ومن المقرر أن تسري فعاليات المؤتمر الذي حمل عنواناً "سيف القدس: وحدة الوطن والشعب"، في قاعة الشليها غرب مدينة غزة.

وسيتخلل المؤتمر ثلاث كلمات مهمة، لـ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وزياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى كلمة لغرفة العمليات المشتركة التي يسجلها لها أنها جسد أولى وأبهى صور الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدت البوصلة الوطنية تجاه مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على أرضي فلسطين التاريخية.

و"سيف القدس" معركة خاضتها المقاومة الفلسطينية لمدة 11 يوما في الفترة ما بين 10 و21 مايو/ أيار 2021، وافتتحتها كتائب القسام بضربة صاروخية على مدينة القدس المحتلة، رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح المقدسي ومحاولات طرد سكانه الفلسطينيين منه.

وخلال أيام المعركة، دكت فصائل المقاومة الفلسطينية مستوطنات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل بآلاف الصواريخ، وأدخلت كتائب القسام أسلحة جديدة للخدمة، كان أبرزها صاروخ "العياش 250"، واستهدفت به مطار رامون وتعطّل بذلك حركة الطيران لدى الاحتلال، وجعلت كل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها تحت مرمى صواريخ القسام.

وأسفرت المعركة عن مقتل 14 مستوطنا وجنديا لدى الاحتلال بالإضافة إلى إصابة المئات، واستطاعت المقاومة أن تلحق في الاحتلال خسائر اقتصادية قدرت قيمتها بـ 7 مليارات شيكل، بالإضافة إلى خسائر عسكرية تجاوزت قيمتها 1.1 مليار شيكل، كما وتم التبليغ عن أكثر من 5300 ضرر من المستوطنين.