الاحتلال يستهدف المزارعين شرق غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين شرق محافظة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق محافظة غزة فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين شرق حي الشجاعية شرق غزة، وأجبروهم عنوة على ترك مزارعهم، والانسحاب منها.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين