مستوطن يبلغ عن حادث "كاذب" لينال إعجاب صديقته

أبلغ مستوطن إسرائيلي عن حادث أمني كاذب، اليوم السبت، حتى يلقى إعجاب عائلة صديقته.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء السبت، أن مستوطنا اتصل الليلة الماضية بشرطة الاحتلال وقدم بلاغا "كاذبا" عن حدث أمني في مستوطنة ميتار، القريبة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الصحيفة أن المستوطن قام بإبلاغ الشرطة عن رؤيته ليهود متشددين يركضون وهم يقولون أن هناك شخصا مصابا بإطلاق نار أو في حال طعن، وبأن شابا يبدو أنه عربي عليه آثار دماء.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن قوات الشرطة هرعت إلى مكان البلاغ، وبدأت بعمليات تقصي حول حقيقة البلاغ، وتبين لديها أن الشخص الذي قام بالإبلاغ قد فعل ذلك بهدف إرضاء عائلة خطيبته، بعدما رفضت علاقتهما معا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة نجحت في إلقاء القبض على الإسرائيلي الذي قام بالبلاغ الكاذب، وتبين أنه من مدينة بئر السبع، ويبلغ من العمر 19 عاما، واتصل بهاتف آخر ليس تابعا له.

المصدر / وكالات