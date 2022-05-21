ناصيف: نهج المقاومة متأصل في وجدان الفلسطينيين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، رأفت ناصيف، اليوم السبت، أن نهج المقاومة متأصل في وجدان الفلسطينيين.

وقال ناصيف، تعقيبا على استشهاد المقاوم أمجد الفايد خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في جنين فجر اليوم، إن المقاومة نهج وفكره متأصلة بالوجدان قبل أن تكون الأسماء الحاضنة لها.

وأشار إلى صور للشهيد المقاوم يرتدي فيها خلال محطات جهاده عصبة ثلاثة أجنحة عسكرية لفصائل المقاومة، قائلاً "إن هذه رسالة الشهيد بهذه اللوحة التي يرويها بدمه الزكي".

ووجه ناصيف التحية للشهداء ولجنين ومخيمها وللقدس وقطاع غزة، واصفا إياهم بـ"أيقونات المقاومة والقضية والشعب المجاهد".

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة في جنين، ظهر اليوم، جثمان الفايد، وهتفوا بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدم الشهداء، وسط مشاركة لافتة من مقاومين بمراسم الجنازة.

ورفع مشيعون رايات لفصائل المقاومة الفلسطينية، وجابت جنازة التشييع شوارع جنين.

وبارتقاء الشهيد أمجد ارتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري 2022 إلى20 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لقتل جنود ومستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين