قرعاوي: مقاومة شعبنا مستمرة وصولًا لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال

أكد النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، أن مقاومة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وتتطور لانتفاضة شاملة تدحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا.

وقال قرعاوي، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن شعبنا يعيش حالة من العدوان المتواصل منذ نشأة الاحتلال، ويعيش تحت الظلم بشكل يومي في بيته وفي الشارع والعمل وفي جميع حركاته وسكونه، وكل ذلك يشكل حالة ضغط نفسي.

وشدد على أن شعبنا يرفض الاحتلال حتى لو فرش الأرض بالذهب والحرير، مضيفا أن حالة الضغط ومحاولة تدجين الفلسطيني كلها فشلت وستفشل.

وأضاف "أن المقاومة المتواصلة لدى شعبنا دليل على ذلك، ورد الفعل الفلسطيني واضح أنه رافض للاحتلال وكل ما يأتي من قبله".

وقال "إن ما نراه اليوم في الضفة الغربية من مقاومة متواصلة ومتزايدة تهيئة لما هو أكبر وأبعد وأوسع ضد الاحتلال حتى كنسه".

وأشار قرعاوي إلى أن الاحتلال يقتحم يوميا المدن الفلسطينية ومخيماتها وقراها، وأصبحت هذه الاقتحامات تواجه بمقاومة شرسة، وكل ذلك تأكيد على رفض هذا الظلم.

وشدد على أن الفعل الاحتلالي يجب أن يواجه برد فعل فلسطيني، وحتى إن لم يكن إلى الآن مساو له في المقدار، فظلم الاحتلال أكبر من أي رد فعل فلسطيني.

وأضاف "أن شعبنا يعيش اليوم مرحلة الدفاع عن النفس ورد الفعل على ما يقوم به الاحتلال بشكل يومي".

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال، في الضفة الغربية أدت لارتقاء 3 شهداء، وإصابة عدد من الجنود والمستوطنين.

وخلال الأيام القليلة الماضية استشهد 3 مواطنين برصاص الاحتلال، وأصيب 10 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 103 نقاط مواجهة، و4 عمليات إطلاق نار، و14عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين