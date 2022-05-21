إصابة شاب مقدسي برصاص مستوطن في الشيخ جراح

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن متطرف أطلق الرصاص الحي صوبه خلال اعتداءات مجموعة من المستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطن أطلق الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في الشيخ جراح، ما أدى لإصابة أحد الشبان برصاص في خاصرته.

وأضافت المصادر، أن المصاب هو الشاب محمد اشتي، ووصفت جراحه بالمتوسطة، وقدمت الإسعافات الأولية قبل نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وانتشرت قوات الاحتلال في الحي بشكل مكثف، ووفرت الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المكان.

ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بدعم من جيش وحكومة الاحتلال، وتحريض من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

شاهد| إصابة شاب برصاص أطلقه مستوطن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/kc9gGWAWyu — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 21, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين