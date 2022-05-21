فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

روسيا تمنع بايدن و962 أمريكيا من دخول أراضيها

هنية يهنئ مزهر بإتمام المؤتمر الثامن وانتخاب الأمين العام ونائبه

إصابة شاب مقدسي برصاص مستوطن في الشيخ جراح

أمن السلطة يعتدي على شبان من الخليل ويُصوّرهم بأوضاع مُذلة

الأمم المتحدة: الملايين يفتقدون الأمن الغذائي في الساحل الأفريقي

مؤسسة حقوقية: الاحتلال استخدم طفلة فلسطينية درعًا بشريًّا في جنين

الكويت تقترح إنشاء صندوق لدعم "القوى الناعمة الفلسطينية"

الاحتلال يمنع الشيخ رائد صلاح من السفر إلى الخارج

الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء بستة منازل في سلفيت

اقرأ "فلسطين" وتفوق في الثانوية العامة.. طالع ملاحق مراجعات "توجيهي 2022"

إعلان فيسبوك داخلي

بالفيديو إصابة شاب مقدسي برصاص مستوطن في الشيخ جراح

21 مايو 2022 . الساعة 18:15 بتوقيت القدس
...

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، برصاص مستوطن متطرف أطلق الرصاص الحي صوبه خلال اعتداءات مجموعة من المستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن المستوطن أطلق الرصاص الحي تجاه فلسطينيين في الشيخ جراح، ما أدى لإصابة أحد الشبان برصاص في خاصرته.

وأضافت المصادر، أن المصاب هو الشاب محمد اشتي، ووصفت جراحه بالمتوسطة، وقدمت الإسعافات الأولية قبل نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وانتشرت قوات الاحتلال في الحي بشكل مكثف، ووفرت الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا المكان.

ويعاني أهالي حي الشيخ جراح من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وتواجه عشرات العائلات في الحي المقدسي خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بدعم من جيش وحكومة الاحتلال، وتحريض من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#القدس #الاحتلال #الشيخ جراح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة