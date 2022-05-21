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هنية يهنئ مزهر بنجاح المؤتمر الثامن للجبهة الشعبية

21 مايو 2022 . الساعة 17:33 بتوقيت القدس
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هنّأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عصر اليوم، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، بنجاح المؤتمر العام الثامن للجبهة.

وقال هنية حسب بيان نشره مكتبه، إنّ مؤتمر الشعبية "شكّل تكريسًا للنهج الديمقراطي في مرحلة دقيقة وحساسة تتصاعد فيها المقاومة ضد الاحتلال وتُلوّح بشائر النصر".

وعبّر عن اعتزازه بتاريخ الجبهة الشعبية ووفائها لمبادئ الثورة الفلسطينية وتمسُّكها بكامل الحقوق الوطنية ووفائها لرجالها وتمسُّكها بإعادة انتخاب الأمين العام الرفيق المناضل أحمد سعدات المعتقل في سجون الاحتلال، وقدّم من خلاله التهنئة للأمين العام.

وقال هنية، إنّ سعدات جدير بهذا الموقع، كما قدم التهنئة لمزهر بانتخابه نائبًا للأمين العام، مؤكدًا وقوف حركة حماس مع الجبهة الشعبية.

من جانبه عبر مزهر عن شكره واعتزازه بالعلاقة مع حماس، وتأكيده تمسك الجبهة بالمبادئ الوطنية والجبهاوية، والاستمرار في حمل الرسالة حتى تحرير أرض فلسطين بكامل ترابها من النهر إلى البحر.

وأكد وفاء الجبهة الشعبية لأمينها العام وإعادة انتخابه تأكيدًا لدوره وقيادته وتضحياته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسماعيل هنية #أحمد سعدات #جميل مزهر

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