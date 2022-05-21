السعودية.. معلم ينقذ طالباً ابتلع قطعة بلاستيكية

وثق مقطع فيديو متداول في السعودية، نجاح أحد المعلمين في إنقاذ تلميذ تعرض لعملية اختناق داخل فصل دراسي، بواسطة قطعة بلاستيكية، حيث أجرى له إسعافا أوليا.

وقعت الحادثة في مدرسة المناهج الأهلية بمنطقة الرياض، وتم تكريم المعلم عيسى بن أحمد نمازي، وفقا لصحيفة عاجل.

وأظهر المقطع المتداول الطلبة وهم يتلقون الدرس بالفصل، وفجأة تعرض أحد الطلبة بالمقاعد الأخيرة لحالة اختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية.

وعلى الفور أسرع نحوه معلم الفصل وأجرى له إسعافا أوليا، ونجح في إخراج القطعة البلاستيكية.

وقام الطالب على الفور وأخذه المعلم لخارج الفصل متجهين إلى العيادة الطبية للاطمئنان على صحته.

المصدر / وكالات