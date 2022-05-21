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رئيس ريال مدريد يحسم جدل صفقة كيليان مبابي

21 مايو 2022 . الساعة 14:41 بتوقيت القدس
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النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي

أنهى رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الجدل بشأن صفقة النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولم يعلن اللاعب الفرنسي حتى الآن قراره النهائي، سواء بتجديد عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، أو الانتقال إلى ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

إلا أن رئيس "النادي الملكي" استبق إعلان مبابي، وكشف للاعبيه آخر كواليس الصفقة، التي باتت حديث الشارع الرياضي العالمي.

وحسب خبير كرة القدم الإسبانية، غويليم بالاغي، نقلا عن مصدر مطلع، فإن بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، مساء الجمعة، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس لحساب منافسات الدوري الإسباني، وأبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع لـ"الميرينغي".

وأبرزت "ديلي ميل" أن حديث بيريز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرّر في نهاية المطاف تجديد عقده مع سان جرمان، الذي عرض عليه "امتيازات مغرية" لإبعاده عن سانتياغو برنابيو.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات من إعلان والدة نجم كرة القدم الفرنسي، الجمعة، أن الاجتماعات الخاصة بمستقبل ابنها "انتهت"، مشيرة إلى أن العرضين المقدمين من الريال وسان جرمان "شبه متطابقين"، ولا يختلفان عن بعضهما إلا بشكل بسيط.

وكان مبابي اعترف، يوم الأحد الماضي، بأنه "يشعر مؤخرا بضغط كبير" بشأن إعلان قراره عن مستقبله.

المصدر / وكالات
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#ريال مدريد #مبابي

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