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رادار روسي محمول للحماية من الطائرات المسيرة

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رادار روسي محمول للحماية من الطائرات المسيرة

21 مايو 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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رادار محمول

ابتكر خبراء شركة "روس تيخ"، رادارا محمولا لحماية المنشآت المهمة للبنى التحتية والأماكن المهمة من الطائرات المسيرة.

ويشير المكتب الإعلامي للشركة، اليوم السبت، إلى أن "هذا الرادار يمكنه اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم على بعد أكثر من 1000 متر، وعلى ارتفاعات منخفضة أيضا. يبلغ وزن الرادار 5 كيلوغرامات ويمكن حمله ونقله من مكان إلى آخر".

ووفقا للخبراء، يعمل هذا الرادار بمبدأ تأثير دوبلر ومعالجة إشارات الأجسام المتحركة أو أجزائها المتحركة، مثل مراوح الطائرات من دون طيار في وضع التحويم. كما أنه "قادر على رصد سيارة على مسافة تزيد عن عشرة كيلومترات".

من جانبه، يقول أندريه كوموغورتسيف، مدير عام مصنع ريبينسك لإنتاج الأجهزة: "المهمة الرئيسية لهذا الرادار المحمول، هي البحث عن الأهداف الجوية الصغيرة والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة، وكذلك أنظمة الروبوتات الأرضية. ويمكن لهذا الرادار متابعة 32 هدفا في نفس الوقت".

المصدر / وكالات
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#الطائرات المسيرة #رادار روسي

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