الاحتلال يستهدف صيادين ومزارعين في قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، النار صوب مجموعة من المزارعين شرق محافظة غزة، كما استهدفت مراكب الصيادين في بحر رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحت وبكثافة نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية في منطقة الطاقة شرق المحافظة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب من أراضيهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق بلدة القرارة شمال شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وأجبرتهم على الانسحاب، ومغادرة أراضيهم.

وفي سياق منفصل، أطلقت زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر رفح جنوب القطاع نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر المحافظة، وأجبرتهم على الانسحاب.

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين