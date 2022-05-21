فضلات فئران في مطبخ أشهر مطعم رومانسي في لندن

حصل مطعم يطلق عليه لقب "الأكثر رومانسية" في لندن على تصنيف صحي سيئ بعد العثور على فضلات فئران في مطبخه.

ويقع المطعم الذي يحمل اسم Clos Maggiore في كوفنت غاردن إحدى أشهر المناطق السياحية في قلب العاصمة البريطانية، وحصل على تصنيف واحد من أصل خمسة من قبل مجلس مدينة وستمنستر في الـ 28 من فبراير الماضي.

وبحسب تقرير نشرته "بي بي سي"، فقد عثر مسؤول صحي على عدوى تسببها الفئران مع وجود فضلات على أرضية المطبخ وفي غرفة تخزين، لكن المطعم الفرنسي قال إنه أصبح الآن خالياً من الآفات.

وتشتهر مؤسسة "King Street" التي كثيراً ما توصف بأنها أكثر المطاعم رومانسية في لندن، بتصميمها الداخلي المريح مع أزهار الكرز المتدلية من السقف.

وتشمل الأطباق في المطعم الفاخر أنواعاً عدة مثل جراد البحر والكافيار ولحم الغزال إلى جانب البطاطا المهروسة مع الكمأة بسعر 8.5 جنيات استرلينية.

وأفاد تقرير عن النظافة من أحد المفتشين أنه إضافة إلى الفئران كانت هناك ألواح تقطيع متهالكة وممارسات تنظيف سيئة، وفقاً لتقرير حصلت عليه خدمة الإبلاغ عن المخالفات المحلية.

وقال المفتش إنه "أثناء التفتيش لوحظ وجود فضلات من الفئران على أرضية المطبخ وغرفة التخزين الجاف، ويجب استخدام طرق العلاج المناسبة للقضاء على هذه الآفات".

كما وجد المفتش أن هناك خطر تلوث الطعام لأن الأسماك النيئة كانت معبأة بالتفريغ باستخدام الآلة نفسها المستخدمة في الطعام "الجاهز للأكل".

وحذر التقرير من أن "هناك خطراً كبيراً من انتقال التلوث بالبكتيريا المسببة للأمراض الموجودة في الطعام النيء إذا تم استخدام آلة التعبئة بالفراغ نفسها لمعالجة الأطعمة النيئة والجاهزة للأكل".

وقال متحدث باسم "Clos Maggiore" إن المطعم أجرى جميع التغييرات الموصى بها، ولم تعثر وكالة خارجية لمكافحة الآفات منذ ذلك الحين على أي دليل على وجود تلوث.

وأضاف المتحدث، "أود أن أكرر أن طاهينا التنفيذي الجديد الذي تولى هذه المسؤوليات ذات الصلة قد أعاد بالفعل معدات المطبخ إلى موقعها الأصلي وحسّن تدفق الهواء".

وتابع، "لم تتم معالجة جميع النقاط الواردة في التقرير وحسب، بل اتصلنا بمسؤول الصحة البيئية لطلب مراجعة سريعة وتحديث التصنيف في أقرب وقت ممكن".

المصدر / وكالات