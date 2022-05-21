الاحتلال يعتقل 4 شبان شمال القدس بينهم شقيقان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة شبان من مخيم قلنديا شمال القدس بينهم شقيقان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم فجرا، واعتقلت كلاً من: محمد ثائر فرحان، وخالد محمد عبد الغفور (18 عاما)، والشقيقين حمزة وسيف محمد شحادة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين