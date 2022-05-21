طالع الحصيلة الأسبوعية للتنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز"

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (15 وحتى 20 مايو 2022).

وأوضحت الإحصائية التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9850 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6722 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9649 مواطناً و130 أجنبياً، و71 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت هيئة المعابر بأن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6496 مواطناً، و145 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة ويفصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين