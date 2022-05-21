ناشطة تشيد بتضحيات جنين وعائلة الشهداء "الفايد"

أشادت الناشطة والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" انتصار العواودة، اليوم السبت، بالتضحيات التي تقدمها جنين وعائلة "الفايد"، وذلك بعد استشهاد ابنها المقاوم أمجد خلال اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في وقت مبكر اليوم.

ونشرت العواودة صورة الشهيد أمجد، وكتبت: "لله دركم آل الفايد الكرام.. هل كانت فلسطين لكم وحدكم؟ أم أنكم خُلقتم للجنان؟.. فتقدمون الشهيد تلو الشهيد يا كرام؟.. عجبي ممن يراكم تستبسلون ويغرق في الملذات، وكأنه لا يرى شيئا يزعجه على هذه الأرض!".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء أمجد الفايد (17 عاما) بعد وقت قصير من نقله إلى مستشفى “ابن سينا” مصابا بجروح حرجة، جراء استهدافه من قوات الاحتلال في شارع يافا بجنين.

والشهيد الفايد هو ابن شقيق الشهيدين أمجد ومحمد الفايد أبطال الكمين الذي قُتل فيه 13 جندي من جيش الاحتلال في معركة مخيم جنين في نيسان أبريل 2002.

وإلى جانب الشقيقين أمجد ومحمد، التحق الشيخ المجاهد إبراهيم الفايد بركب الشهداء، بعد تعرضه لعملية اغتيال من قوات خاصة تابعة للاحتلال وسط قلقيلية بتاريخ 28/ 19/ 2004.

المصدر / فلسطين أون لاين