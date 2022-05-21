شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة تعلن عن وظيفة شاغرة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة عن توفر شاغر وظيفي (System Administrator) في مكتب غزة وفق المتطلبات والمؤهلات التالية: -

مهام الوظيفة

1- مسؤول عن الصيانة والتكوين والتشغيل الموثوق لأنظمة الكمبيوتر وخوادم الشبكة والمحاكاة الافتراضية.

2- تثبيت وتحديث مكونات وبرامج الكمبيوتر ، وإدارة الخوادم الافتراضية ، ودمج عمليات التشغيل الآلي.

3- استكشاف أخطاء الأجهزة والبرامج وإصلاحها عن طريق إجراء التشخيصات ، وتوثيق المشكلات والحلول ، وتحديد أولويات المشكلات ، وتقييم تأثير المشكلات

4-توفير الوثائق والمواصفات الفنية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لتخطيط وتنفيذ جديدة أو ترقيات للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

5-أداء أو تفويض عمليات النسخ الاحتياطي العادية وتنفيذ العمليات المناسبة لحماية البيانات ، والتعافي من الكوارث ، وإجراءات تجاوز الفشل.

6- قيادة جهود دعم سطح المكتب ومكتب المساعدة ، والتأكد من حل جميع تطبيقات سطح المكتب ومحطات العمل ومشاكل المعدات ذات الصلة في الوقت المناسب مع اضطرابات محدودة.

7-مسؤول عن السعة وتخطيط التخزين وأداء قاعدة البيانات.

مؤهلات الوظيفة

1- شهادة جامعية أو بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو إدارة النظام أو مجال وثيق الصلة أو خبرة معادلة مطلوبة.

2- 3-5 سنوات خبرة في إدارة قواعد البيانات أو إدارة الشبكة أو إدارة النظام.

3- تعتبر إدارة النظام وشهادات تكنولوجيا المعلومات في Linux أو Microsoft أو المجالات الأخرى ذات الصلة بالشبكة بمثابة معرفة عملية إضافية بالافتراضية أو VMWare أو ما يعادلها.

4- معرفة قوية بالأنظمة وبرامج الشبكات والأجهزة وبروتوكولات الشبكات. تجربة مع أدوات البرمجة النصية والأتمتة.

5- سجل حافل في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وخطط تكنولوجيا المعلومات.

6- معرفة قوية بتنفيذ أفضل ممارسات مكتب المساعدة وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بشكل فعال ، بما في ذلك معرفة الخبراء بالأمن والتخزين وحماية البيانات.

ملاحظات هامة:-

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/RzXpw7mP6thcWKJx7

- ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً ، من السبت إلى الخميس ، بشرط أن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية.

- الموعد النهائي للتسجيل 25/05/2022

- للاستفسارات راسلنا على البريد الإلكتروني: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 082898899

- أو زيارة مقر الشركة: الطابق السادس ، عمارة الجاردنز ، الرمال ، غزة ، فلسطين.