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شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة تعلن عن وظيفة شاغرة بغزة

21 مايو 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة عن توفر شاغر وظيفي (System Administrator) في مكتب غزة وفق المتطلبات والمؤهلات التالية: -

مهام الوظيفة 

1- مسؤول عن الصيانة والتكوين والتشغيل الموثوق لأنظمة الكمبيوتر وخوادم الشبكة والمحاكاة الافتراضية.

2- تثبيت وتحديث مكونات وبرامج الكمبيوتر ، وإدارة الخوادم الافتراضية ، ودمج عمليات التشغيل الآلي.

3- استكشاف أخطاء الأجهزة والبرامج وإصلاحها عن طريق إجراء التشخيصات ، وتوثيق المشكلات والحلول ، وتحديد أولويات المشكلات ، وتقييم تأثير المشكلات

4-توفير الوثائق والمواصفات الفنية لموظفي تكنولوجيا المعلومات لتخطيط وتنفيذ جديدة أو ترقيات للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

5-أداء أو تفويض عمليات النسخ الاحتياطي العادية وتنفيذ العمليات المناسبة لحماية البيانات ، والتعافي من الكوارث ، وإجراءات تجاوز الفشل.

6- قيادة جهود دعم سطح المكتب ومكتب المساعدة ، والتأكد من حل جميع تطبيقات سطح المكتب ومحطات العمل ومشاكل المعدات ذات الصلة في الوقت المناسب مع اضطرابات محدودة.

7-مسؤول عن السعة وتخطيط التخزين وأداء قاعدة البيانات.

مؤهلات الوظيفة 

1- شهادة جامعية أو بكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو إدارة النظام أو مجال وثيق الصلة أو خبرة معادلة مطلوبة.

2- 3-5 سنوات خبرة في إدارة قواعد البيانات أو إدارة الشبكة أو إدارة النظام.

3- تعتبر إدارة النظام وشهادات تكنولوجيا المعلومات في Linux أو Microsoft أو المجالات الأخرى ذات الصلة بالشبكة بمثابة معرفة عملية إضافية بالافتراضية أو VMWare أو ما يعادلها.

4- معرفة قوية بالأنظمة وبرامج الشبكات والأجهزة وبروتوكولات الشبكات. تجربة مع أدوات البرمجة النصية والأتمتة.

5- سجل حافل في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات وخطط تكنولوجيا المعلومات.

6- معرفة قوية بتنفيذ أفضل ممارسات مكتب المساعدة وعمليات تكنولوجيا المعلومات وتطويرها بشكل فعال ، بما في ذلك معرفة الخبراء بالأمن والتخزين وحماية البيانات.

ملاحظات هامة:-

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/RzXpw7mP6thcWKJx7

-  ساعات العمل الرسمية من الساعة 9 صباحاً حتى 4 مساءً ، من السبت إلى الخميس ، بشرط أن يكون يوم الجمعة عطلة رسمية.

- الموعد النهائي للتسجيل  25/05/2022

- للاستفسارات راسلنا على البريد الإلكتروني: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 082898899

- أو زيارة مقر الشركة: الطابق السادس ، عمارة الجاردنز ، الرمال ، غزة ، فلسطين.

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